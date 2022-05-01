انت الان تتابع تفاصيل خبر مهرجان الاسكندرية يسخر من مهرجان المزاريطة: "بنعلن تعاطفنا مع اللي حضروا" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /695158/مهرجان-الاسكندرية-يسخر-من-مهرجان-المزاريطة-بنعلن-تعاطفنا-مع-اللي-حضروا

أصدر مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بيان يسخر منه من مهرجان المزاريطة الذي أقيم حفل افتتاحه في حلقة اليوم وأمس معلنا عن استضافته للفنان إياد نصار في الدورة المقبلة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سخرية مهرجان الإسكندرية من مهرجان المزريطة

وكتب مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ يعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تعاطفه مع الممثلين المصريين والعرب لما شاهدوه من سوء تنظيم مهرجان المزاريطة وعدم الاحترافية، ونعلن أن الأستاذ وائل دسار ضيف شرف الدورة القادمة من المهرجان”.

مهرجان المزاريطة في الكبير أوي 6

جدير بالذكر أنه شهدت الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 6، بدء توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان المزاريطة الذي ينظمه الكبير “أحمد مكي” في قريته ويقدمه زوجته مربوحة “رحمة أحمد” وهجرس، وشهد المهرجان حضور عدد من النجوم منهم الفنان محمد ممدوح، والفنانة هنادي مهنا، والفنان محمد سلام، فضلا عن الفنان فتحي عبد الوهاب والفنانة شيرين رضا التي انكرت معرفتها بالكبير أوي، وفي الحلقة 29 ظهر كلا من أحمد سعد وإياد نصار”.

ياسمين رئيس تعرب عن استيائها من عدم دعوتها لـ مهرجان المزاريطة

وكانت قد أعربت الفنانة ياسمين رئيس عن استيائها من عدم دعوتها لحضور مهرجان المزاريطة، فشاركت جمهورها بمنشور قالت فيه: “لم تصل دعوتي الرسمية لحضور مهرجان المزاريطة حتى الآن وهذه إطلالتي للسجادة الحمراء.. الكبير أوي 6.. مهرجان المزاريطة”.

هذا ويخوض بطولة مسلسل الكبير أوي كلا من النجوم أحمد مكي، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، وآخرين والعمل من تأليف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي.

مواعيد عرض مسسل الكبير أوي 6

ويعرض مسلسل الكبير أوي 6 في تمام الساعة السادسة والثلث مساء على قناة أون، على أن يعاد عرض مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 24 في تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 2:00 مساء باليوم التالى، كما يمكن للجهور مشاهدته على قناة أون دراما في مواعيد مختلفة، فضلا عن عرضه على منصة شاهد الإلكترونية والتي يحتل عليها المركز الثالث.