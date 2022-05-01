نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة عيد الفطر 2022 في مصر وتوقيت صلاة العيد في القاهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اجازة عيد الفطر 2022 في مصر ، عيد الفطر من الأعياد القريبة لقلوب جموع المسلمين، هو يأتي بمثابة مكافأة وهدية ربانية بعد صيام شهر رمضان المبارك، ولأنه من الأوقات التي تعطل فيها الاعمال والهيئات الحكومية والخاصة، والمدارس، يسأل الجميع عن موعد الاجازة الخاصة به، حيث يستغل الجميع تلك الفرصة فمنهم من يخطط لقضاء عطلته بالسفر، أو بزيارة الأهل، أو حتى المكوث في البيت، ومنهم من يسأل عن الاجازة ليستطيع إنجاز بعض الأمور من استخراج أوراق أو زيارة البنك لإنهاء الإجراءات لأن في تلك الفترة لن تكون متاحة، ومن خلالنا اليوم سنتعرف سويًا على موعد إجازة عيد الفطر 2022 في مصر.

موعد اجازة عيد الفطر 2022 في مصر

وافق أول يوم في شهر رمضان المبارك 2 إبريل 2022، ولقد تم الإعلان من قبل رئاسة الوزارة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي أن إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ من يوم 30 ابريل الذي يوافق السبت حتى يوم 5 من شهر مايو 2022 يوم الخميس وبذلك ستمتد الاجازة أيضًا حتى يوم 7 مايو في بعض الهيئات التي تبدأ العمل يوم الأحد ليبدأ العمل مرة أخرى يوم 8 مايو.

وبهذا يتم ضم الاحتفال بعيد العمال مع إجازة عيد الفطر 2022، علمًا بأن كل تلك الأيام ستكون مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالدولة من وزارات، ومصالح حكومية، وحدات إدارية، هيئات عامة، شركات قطاع الأعمال، بما في ذلك الشركات والمؤسسات والهيئات الخاصة، كما أنه أيضًا سيتم فيها تعطيل الدراسة والاختبارات، على أن يتم مواصلتها بعد انتهاء أيام إجازة عيد الفطر.

تفاصيل مواعيد اجازة عيد الفطر 2022 في مصر

تم الإعلان من قبل رئاسة الوزراء عن تفاصيل مواعيد اجازة عيد الفطر 2022 في مصر، والتي تتمثل في الآتي:-

إجازة عيد العمال 2022 الخميس يوم 28 إبريل 2022، بدلًا من 1 مايو.

الاجازة الأسبوعية المعتادة يومي الجمعة والسبت.

إجازة وقفة عيد الفطر 2022 يوم 1 مايو 2022.

أول أيام عيد الفطر بداية من 2 مايو 2022 وحتى يوم 5 مايو 2022.

موعد اداء صلاة عيد الفطر المبارك في مصر 2022

لقد تم الإعلان أيضًا عن موعد أداء صلاة العيد في القاهرة 2022 في تمام الساعة 5:35 صباحًا، ولقد رافق الموعد بعض من الشروط والضوابط التي أعلنتها وزارة الأوقاف تطبيقًا للإجراءات الاحترازية مثلما تم تطبيقها في العام الماضي، والتي تتمثل في الآتي:-