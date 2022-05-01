أخبار مصرية

أمن الغربية يضبط المتهم بالتعدي على طليقته وتهديدها بسلاح أبيض للتنازل عن قضايا نفقة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 01:26 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعرض إحدى السيدات بالغربية للإعتداء بالضرب من قِبل طليقها لرفضها الرجوع له. بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية من (عاملة بمكتب لبيع الأثاثات المكتبية - مقيمة بدائرة المركز) بإتهامها لطليقها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها "كدمات بالذراعين والوجه" والتلويح بسلاح أبيض "سكين " كانت بحوزته حال تواجدها بمحل عملها، وعللت ذلك لوجود قضايا نفقة بينهما منظورة أمام القضاء. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور والأداة المستخدمة.. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة للخلافات المشار إليها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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