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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695164/الاختيار-3-يواصل-فضح-جماعة-الإخوان-بحلقة-وثائقية-مسجلة-في-العرض-الأخير

ساعات قليلة تفصلنا عن عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “الاختيار 3” الذي واصل طوال الـ 29 حلقة السابقة فضح جماعة الإخوان الإرهابية من خلال رصد الفترة التي تولى بها محمد مرسي وقيادات الجماعة الإرهابية مصر، وعرض تسجيلات حقيقية لاجتماعاتهم معا ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقناعه ببيع مصر والانضمام لهم، الأمر الذي رفضه الرئيس السيسي بشدة وصرامة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير عرض حلقة وثائقية تسجيليه غدا في الاختيار 3

ويبدو أن الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3 ستكون مختلفة ومشوقة ومثيرة لجدل وغضب بعض الجماعات الإرهابية وفقا لما أعلنه المخرج بيتر ميمي، مخرج مسلسل الاختيار 3، مشيرا إلى أنه انتهت اليوم الحلقات الدرامية وسيعرض غدا حلقة تسجيلية هامة من إعداد ورؤية الصحفى أحمد الدريني.

وأضاف بيتر ميمي خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “شكرا للثقة الكبيرة اننا نكون جزء من تسجيل فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث..و بشكر فريق العمل اللى احتمل المسئولية لاكتر من ٣ سنين..الحلقة ٢٩ بعنوان النهاية”.

أبرز ما جاء في مسلسل الاختيار 3

رصد مسلسل الاختيار 3 عدد من الأحداث الهامة بداية من نجاح محمد مرسي في انتخابات الرئاسة وتولية الرئيس السيسي وزيرا للدفاع اعتقادا منهم أنهم سيستطعيون السيطرة عليه وضمه لهم، لكن كانت الصدمة الكبرى بعدم قبول الرئيس السيسي بكل أوامرهم.

الاختيار 3 يكشف تهديدات خيرت الشاطر للجيش والشعب

وكان خيرت الشاطر محور أحداث مسلسل الاختيار 3، اذ رصد اجتماعاته الحقيقية مع قيادات الإخوان الأخرين منهم بديع والبلتاجي اذ انه كان الأكثر حدة وصرامة بينهم، فكان دائم التهديد للشعب والجيش وكان العقل المدبر لجميع الأعمال القتالية والإرهابية التي حدثت في ذلك الوقت اذ كان دائما ما يتوعد بإهدار الدماء في سبيل الحفاظ على السلطة.

غضب الشعب من مرسي والإخوان.. والسيسي يقف في صفوف الشعب

ورصدت الحلقات أيضا حالة القحط والذل التي عاشها الشعب المصري في تلك الفترة وحالة الفقر والضيق الذي حل عليهم بداية من حكم مرسي وجماعته لمصر، الأمر الذي أثار غضبهم واجتمعوا على فكرة واحدة دشنتها حركة تمرد وهي جمع ملايين الاستمارات لسحب الثقة من محمد مرسي رغم أنف قيادات جماعة الإخوان.

الشعب ينجح في إقالة محمد مرسي

عرضت خلال الحلقات الدرامية من مسلسل الاختيار3 نجاح الشعب المصري في إقالة محمد مرسي بتدخل الرئيس السيسي الذي رفض تجاهل صوت الشعب في إقالة العنصر الإخواني الإرهابي من مصر، فكان رد فعله سريعا في تحذير مرسي ووضعه تحت مهلة 24 ساعة للاستجابة لمطالبات الشعب المصري وتسوية الأمور معهم، ليكون الأمر الثاني هو إصدار بيان بعزله ورسم الفرحة على وجوه ملايين المصريين.