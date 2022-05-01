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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695162/مسلسل-راجعين-يا-هوى-الحلقة-29-تكشف-عن-سارق-أموال-عائلة-أبو-الهنا

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 29.

شهدت الحلقة 29 من مسلسل راجعين يا هوى اكتشاف بليغ -خالد النبوي- أن من يتلاعب بأملاك عائلة ابو الهنا هو منتصر المسئول عن حساباتها، ومن ثم دافع الأخير عن نفسه لكن واجهه بليغ بالأدلة.

مواعيد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27

يتم عرضه عبر 4 شاشات تلفزيونية، هي: شاشة dmc يوميًا في الساعة 9 مساءً، العرض الثاني على قناة CBC إذ يذاع الساعة 11:35، تعاد الحلقة من مسلسل راجعين يا هوى عبر CBC للمرة الأولى في الساعة 4:30 فجرًا، كما يعاد المسلسل في اليوم التالي في الساعة 2:30 مساءً.

مسلسل راجعين يا هوى

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.