انت الان تتابع تفاصيل خبر مسلسل العائدون الحلقة 29.. إحباط محاولة تفجير محطة تسريب الغاز وهروب سياف حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695161/مسلسل-العائدون-الحلقة-29-إحباط-محاولة-تفجير-محطة-تسريب-الغاز-وهروب-سياف

مسلسل العائدون الحلقة 29 شهدت أحداث مثيرة ولافته للانتباه بدأت باسترجاع علاء -ميدو عادل- لمشهد مواجهته مع سياف الكيلاني عندما كشف عن وجهه وأطلق عليه الرصاص.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل العائدون الحلقة 29.

خطة سياف الإرهابية مقابل خطة أمير كرارة

يخطط سياف لتنفيذ عملية إرهابية بمحطة تسريب الغاز في مصر بالتزامن مع عقد المؤتمر بهدف زعزعة ثقة الدول في مصر وأمنها، وعلى الجانب الآخر وضع عمر -أمير كرارة- ومحمود عبد المغني ونادين -أمينة خليل خطة لإيقاعهم وتغفيلهم.

نجح عمر في القبض على العناصر الارهابية وعلم مكان سياف وعندما ذهبوا له وجدوه هرب بالحزام الناسف لتنتهي بذلك أحداث مسلسل العائدون الحلقة 29.

قصة مسلسل العائدون

يتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

مواعيد عرض مسلسل العائدون

وتأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة يوميًا في تمام الساعة 10:45 مساءً، بينما سيُعاد مرة ثانية في تمام الساعة 3 من صباح اليوم التالي، وإعادة أخرى في تمام الساعة 4:55 مساءً.

ويُعرض عبر قناة دي إم سي دراما، في تمام الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الأخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.