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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695154/محمد-نشأت-مهنئا-السيسي-بعيد-الفطر-تحت-قيادتكم-بدأت-مصر-عهد-الأمن-والاستقرار

هنأ الناب محمد نشأت، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قائلا: تحت قيادتكم بدأت مصر عهدا جديدًا من الأمن والاستقرار والتطلع للمستقبل وتجاوز مشاكل الماضي.

دوت الخليج

محمد نشأت مهنئا السيسي بعيد الفطر: تحت قيادتكم بدأت مصر عهد الأمن والاستقرار

وأضاف نشأت في بيان صحفي له اليوم، أن القيادة المصرية وبإصرار كبير على النجاح وانتشال الوطن من أزماته، نجحت خلال سنوات قليلة في الخروج به من دائرة الفوضى والضعف وتردي البنية التحتية إلى وطن جاذب للاستثمارات العالمية والجميع يشهد بقوته ومدى التغيير فيه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه في الوقت الذي جاء ما سمي بالربيع العربي مدمرًا ومفتتا للأوطان، فقد تماسكت مصر تحت قيادتها ممثلة في الرئيس السيسي منذ ثورة 30 يونيو 2013 ونهضت من كبوتها، لتكون دولة إقليمية حقيقية، تخطو للمستقبل بثبات.

واختتم النائب الصعيد، بالتأكيد على أن التهنئة بعيد الفطر المبارك، مناسبة يجدد فيها ملايين المصريين حبهم للقيادة السياسية وتقديرهم لجهودها المتواصلة من أجل الرخاء والتقدم والازدهار، والذي شمل كافة مناحي الوطن بمشاريع ضخمة مدهشة من حياة كريمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة إلى الإسكان الاجتماعي، وغيرها من الإنجازات.