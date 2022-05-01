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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695151/بالسلامة-أنتي-وشمعدانك-رد-فعل-متابعي-مسلسل-المداح-2-على-حرق-الجنية-مليكة

كانت الحلقة الأخيرة من المداح 2 حلقة منتظرة من الجمهور المتابع للمسلسل، والذي تفاعل معه بشكل كبير، كما انتظروا تلك اللحظة بفارغ الصبر، وصنعت حالة من الفرحة بعد مشهد حرق مليكة الجنية على يد صابر المداح.

دوت الخليج يرصد لكم رد فعل الجمهور على الحلقة الأخيرة من مسلسل المداح 2

الجمهور: بالسلامة يا مليكة

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الحلقة الأخيرة من مسلسل المداح 2 خاصة بعد مشهد حرق مليكة الجنية على يد صابر المداح، الذي كشف سر الجن وأعاد الشيخ عبد الرحمن يتحدث مرة أخرى، وتداول رواد التواصل الإجتماعي ذلك المقطع وعمت حالة كبيرة من الفرحة في مليكة الجنية، حيث قال تعليق: بالسلامة يا مليكة أنتي وشمعدانك بقى.

كما نشر الفنان حمادة هلال بوست عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وكتب: بالسلامة أنتي يا مليكة.

لترد عليه الفنانة سهر الصايغ، التي جسدت دور مليكة، قائلة: تبقى غلطان لو فاكرها هتنتهي بالسهولة دي.

ومن الجدير بالذكر، أن يضم مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي في بطولته مجموعة من النجوم بجانب حمادة هلال، ومنهم أحمد عبد العزيز، سهر الصايغ، خالد سرحان، كمال أبو رية، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، حنان سليمان، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال.

أحداث الحلقة الأخيرة من المداح 2

تتمحور الحلقة حول بحث صابر في الصحراء عن دليل للوصول لحل ذلك اللغز، ويطلب مساعدة من الله "مدد يا رب" ويعود المشهد إلى جميلة التي تواسي رحاب بشأن اختها التي دخلت في غيبوبة، كما تخبرها جميلة أن صابر يحبها وتقول لها رحاب "وأنتِ أختي يا جميلة".

ويظل يبحث صابر حتى ينزل يستريح ويشرب الماء ولكن يلفت نظرة صوت الجمل الذي ظهر له عندما كان معتكف في الصحراء ويأخذ سيارته ويذهب له ويمشي وراء الجمل والذي وصله لمكان البئر ويعود المشهد لرحاب التي قلقت عليه لأن هذه هي أرض الوادي التابع للجن.

ويعود صابر لهم بشئ من من التوقع أنه السر الذي يبحث عنه، ويجعل الشيخ عبد الرحمن يشرب شئ ثم يرقيه ويرجع صوته مرة أخرى ثم يخبر صابر "أنت بقيت مستعدلهم وبقيت أقوى منهم" وشجعه وطمأن جميلة أن حقها سيعود، ثم يطلب الذهاب مع صابر.

ويذهب صابر مع رحاب و الشيخ عبد الرحمن ويفحت في أرضه، ليجد ملك تظهر لهم وتحذرهم، ثم تصرخ وتتحول لمليكة الجنية بعدما قالوا "اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وأسحارهم" وتحاوطهم مليكة بحلقة من النار، ويتذكر صابر أن السر في ماء البئر ويضع الماء في الحفرة التي تطل على عالمهم مما أدى إلى احتراق مليكة.