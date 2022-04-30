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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /695159/الأهلي-يتعادل-أمام-سيراميكا-ويفشل-في-تحقيق-الفوز-للمباراة-الثالثة-على-التوالي

فشل النادي الأهلي في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعد تعادله أمام نادي سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول في النادي الأهلي، عن طريق باسم مرسي، في الدقيقة 88، بينما تعادل محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة من المصري بهدف مقابل لا شيئ، ثم تعادل سلبي أمام طلائع الجيش.

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وظهر النادي الأهلي بأداء متواضع للغاية أمام فريق سيراميكا كليوباترا، الذي استطاع لاعبوه السيطرة على مجريات اللقاء،

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وشهدت المباراة إصابة مدافع النادي الأهلي محمد عبد المنعم، مما ساتدعى خروجه وإشراك ياسر إبراهيم بدلًا منه.

وجاء تشكيل الأهلي في بداية المباراة كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمود وحيد - محمد هاني خط الوسط: حمدي فتحي - مجدي قفشة خط الهجوم: لويس ميكيسوني - طاهر محمد طاهر - صلاح محسن

فيما دخل فريق سيراميكا كليوباترا المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: مصعب البطاط - سيف تقا - خالد صبحي - محمود البدري - أحمد محسن.

خط الوسط: شريف دابو - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد توني.

خط الهجوم : محمد إبراهيم.

ترتيب الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 32 نقطة، من 13 مباراة خاضها الفريق الأحمر بالدوري، خلف الزمالك المتصدر برصيد بـ 38 نقطة من 16 مباراة خاضها الفريق.

فيما يحتل نادي سراميكا كليوباترا المركز 12 برصيد 17 نقطة، من 16 مباراة.