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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /695157/باسم-مرسي-يسجل-أول-أهداف-سيراميكا-كليوباترا-في-الأهلي

نجح فريق سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول في النادي الأهلي، عن طريق باسم مرسي، في الدقيقة 88، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وظهر النادي الأهلي بأداء متواضع للغاية أمام فريق سيراميكا كليوباترا، الذي استطاع لاعبوه السيطرة على مجريات اللقاء، دوت الخليج وشهدت المباراة إصابة مدافع النادي الأهلي محمد عبد المنعم، مما ساتدعى خروجه وإشراك ياسر إبراهيم بدلًا منه. وجاء تشكيل الأهلي في بداية المباراة كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمود وحيد - محمد هاني خط الوسط: حمدي فتحي - مجدي قفشة خط الهجوم: لويس ميكيسوني - طاهر محمد طاهر - صلاح محسن فيما دخل فريق سيراميكا كليوباترا المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: عامر عامر. خط الدفاع: مصعب البطاط - سيف تقا - خالد صبحي - محمود البدري - أحمد محسن. خط الوسط: شريف دابو - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد توني. خط الهجوم : محمد إبراهيم. ترتيب الدوري ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 32 نقطة، من 13 مباراة خاضها الفريق الأحمر بالدوري، خلف الزمالك المتصدر برصيد بـ 38 نقطة من 16 مباراة خاضها الفريق. فيما يحتل نادي سراميكا كليوباترا المركز 12 برصيد 17 نقطة، من 16 مباراة.

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