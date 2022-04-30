انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد سخريته منه.. محمد رحيم لـ عمرو مصطفى: "أعوذ بالله من الحقد والغيرة ياجاحد" حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /695155/بعد-سخريته-منه-محمد-رحيم-لـ-عمرو-مصطفى-أعوذ-بالله-من-الحقد-والغيرة-ياجاحد

هاجم الفنان محمد رحيم الملحن الشهير عمرو مصطفى بعد سخرية الأخير منه في برنامج “حبر سري” الذي تقدمه الاعلامية أسما ابراهيم عبر قناة القاهرة والناس.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات محمد رحيم عن عمرو مصطفى

كتب محمد رحيم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نهيتك ما انتهيت والطبع فيك غالب وديل ال (عمرو) مايتعدل لو علقت فيه قالب مبقاش إلا اللى بيطبلوا على ظهر الجيتار والمدعين يجيبوا سيره الملحنين العالميين اللى واخدين أعلى شهادات الاحتراف العالمية".

وتابع: “وحياه ولادي ما هسيبك المرادي وهكشف حقيقتك وارجع حق كل الناس اللى جيت عليهم واذيتهم واللى انا ساكت عليه طول السنين اللى فاتت بجد هصدمك بيه أعوذ بالله من الغيره والحقد اللى جواك من ناحيتي مش عايز تطلعني من دماغك ابدا طيب قابل بقى ياملحن الترابيزه يا ابو كرد واحد يا جاحد".

محمد رحيم ليس الأول

وسبق وهاجم تامر عاشور عمرو مصطفى، فقال: “النجاح يعني أعمال.. مش كتر كلام وأقول هعمل وأسوي وعايش اتريق على ده وده بقالي سنين.. التاريخ جميل مفيش شك بس بيعتمد ع الوقت يعني نقيم اللي شغالين دلوقتي لما يقعدوا نفس الزمن اللي انت قعدته ونشوف”.

وأضاف: “لكن تقييم دلوقتي اسمه جهل بـ التاريخ - أ-ب ملحن يعني لازم مطرب يغني اللحن ده والا مكنتش هتبقى ملحن المطرب الأول ينجح بعد كده الملحن ينجح طبعا مفيش كلام والملحن فـ حتته والمطرب فـ حتته كل نجاح مختلف عن التاني ونادر عبد الله أعماله كلها ناجحه و شاعر كبير قوي قوي قوي كلامه تقيل كلامه خفيف نبقى نوزن ونشوف”.

تامر عاشور يهاجم عمرو مصطفى

واستكمل تعليقه: “لكن نبذه عن أعمال نادر التقيله أواخر الشتا اليسا - تسلم - كلموها عني - اخر مقابله -تصدق بمين اليسا - بطمنك شيرين - اخيرا اتجرأت شيرين - ريحه الحبايب عمرو دياب - خلينا نشوفك عمرو دياب -واضرب ف ٢٠٠ على نفس المستوى بس البوست مش هيكفي تاريخه - بس هو مش بتاع بروبجاندا بس”.