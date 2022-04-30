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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /695152/مسلسل-بطلوع-الروح-الحلقة-الأخيرة-توثيق-للأحداث-بلقطات-حقيقية-واستحالة-عودة-روح-لمصر

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل بطلوع الروح، تصاعد كبير في الأحداث خاصة بعد غزو قوات الأكراد جميع مناطق الرقة، لذا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيلها وذلك خلال السطور القادمة

مسلسل بطلوع الروح الحلقة الأخيرة

بدأت الحلقة 15 من مسلسل بطلوع الروح، بإقتحام الأكراد للرقة وتبادل إطلاق النار بين قواتهم وقوات لواء الخنساء، وطلب الأكراد منهم الخروج من الوكر في خلال ١٠ دقائق وإلا سيقتحموا عليهم المكان، ولكنهم لم يستجيبوا لهم فأقتحمت قوات الأكراد الوكر وظلت أم جهاد تبكي في مخبأها وتصور نفسها ثم دخلت عليها أم ليس لتخبرها أن جميع النساء قتلوا، وتخبرها بأن هناك ٤ بنات مفخخات لتطلب منها أم جهاد الإستسلام ولكنها ترفض ذلك وتطلع على الأكراد النيران ثم يردوا عليها بطلقة تقتلها.

الأكراد تقطع الإمدادات عن داعش

ويذهب المشهد إلى عمر الدسوقي مع باقي جنوده ويخبروه بأن الأكراد قطعوا عليهم كل سبل التواصل مع العالم الخارجي، وتخرج أم جهاد مستسلمة للأكراد هي وباقي النساء.

٤٠٠ رهينة من الأكراد في يد داعش

وتتحدث الناس التي تختبأ روح عندهم بأن الوضع يزاد سوء ثم يوقظ الصحفي روح ويذهبوا جميعًا وتبدأ باقي قوات الإحتلال في التوجه للمستشفى التي بها العديد من الرهائن التابعين لهم، وخرج لهم عمر يهددهم بقتل الـ ٤٠٠ رهينة إذا فكروا في الدخول للمستشفى.

استحالة عودة روح إلى مصر

ويبدأ القذف من جديد وتجري روح والصحفي وابنها للإختباء في المسجد وتجد هيلدا هناك واخبروها بأنها سوف تذهب للمخيم لأنها إذا ذهبت لمصر سيتم القبض عليها لأنها زوجة داعشي، ويخبرها الصحفي نور بحل آخر وهو ذهابها إلى لبنان واستخراج كارنية صحفية لها لكي تمكث هناك. وبدأ أصدقاء أكرم في الصلاة ولكنه قام من وسطهم واطلع عليهم جميعًا الرصاص وقتلهم، وأخذ السيارة وذهب، وطلب قائدة قوات سوريا الديموقراطية التحدث مع عمر، الذي خرج لهم وسط جنوده، والتي عرضت عليه الخروج من الرقة بأمان فقال لها المكوث في الباغوز، ووضع شروط عليهم بخروج كل جندي منهم بالسلاح وزوجاتهم وأطفالهم ووافق التحالف على ذلك ولكن بشرط وهو تسليم فرنسا للرجال الأربع التابعة لهم، ووافق عمر على ذلك.

نهاية مسلسل بطلوع الروح

وبدأ جنود الرقة في الخروج من المستشفى، وحدثت مشادات كلامية بين عمر وبين القائدة كومان ثم يذهب هو وقواته ويخبرهم بأن وجهتهم القادمة هي المعسكرات الموجودة فيها أم جهاد وجميع النساء. وتنتهي الحلقة بخروج روح والصحفي والجميع الذين كانوا في المسجد مختبئين، وإخراج الإجراءات اللازمة لخروج روح وابنها إلى لبنان.