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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /695148/مسلسل-يوتيرن-الحلقة-29-ريهام-حجاج-تفضح-زوجها-وشقيقها

مسلسل يوتيرن الحلقة 29، شهدت تطور ملحوظ في الحلقات ومفاجأت مثيرة وغير متوقعه فعلتها يار التي تجسد شخصيتها الفنان ريهام حجاج خلال أحداث العمل.

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قرر زوج يارا “ريهام حجاج” أن يقيم حفل ضخم بحضور عدد كبير من أصدقائهم وأقاربهم، ليعتذر لها أمام الجميع فضلا عن الكشف عن حبه لها وإعلان عودتهما.

وأتى موافقة يارا على العودة لزوجها يوسف “أيمن القساوني” بسبب إجبار شقيقها ياسر “محمود حجازي” على الموافقة بالرجوع لزوجها قبل تنازله عن القضية التي رفعها على والده توفيق عبد الحميد مما تضطر يارة للموافقة.

ريهام حجاج تخدع أيمن القساوني

استغلت يارا “ريهام حجاج” الحفل الذي يحييه زوجها “أيمن القساوني” لتنقم منه ومن شقيقها، اذ ذهبوا جميعهم للحفل وأعلنت يارة تحضريها مفاجأة لزوجها يوسف اذ ترفض يارا اعتذاره وتقوم بعرض فيديو فاضح له يجمعه بأميرة “نانسي صلاح” ورصدت أيضا فيديوهات لزوجة أبيه، فضلا عن فضحها لشقيقها ياسر.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن

هذا ويعرض مسلسل يوتيرن عبر شاشة قناة cbc الفضائية مع القناة الأولى بالتلفزيون المصري في تمام الساعة 6:15 مساءً، وبعده الساعة الثامنة يعرض عبر شاشة قناة المحور، والسعة 10:30 عبر شاشة قناة ON وعلى شاشة قناة الحياة الفضائية أصلا في تمام الساعة 11:30 مساءً.

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، ونانسي صلاح، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، وعبير صبري، ومحمود حجازي، وصفاء الطوخي، محمود حجازي، أيمن القيسوني، ونورهان، وعبير منير، وهلا السعيد وآخرين، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، ومن إنتاج جمال العدل، والإخراج لـ سامح عبد العزيز.

قصة مسلسل يوتيرن

ويشار أن أحداث مسلسل يوتيرن تدور حول شخصية يارا وهي ريهام حجاج التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية حيث تترك عملها للتفرغ لزوجها وتكشف الحلقات والأحداث عن علاقتها بوالدها وصديق طفولتها وزوجها، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث أزمة بينها وبين زوجها بعد تورطها في حادث سير.