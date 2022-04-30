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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /695134/مسلسل-أحلام-سعيدة-الحلقة-29-الإفراج-عن-غادة-عادل-بعد-تنازل-يسرا

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 29.

تنازل يسرا

وشهدت الحلقة الإفراج عن غادة عادل بعد أن تنازلت فريدة التي تلعب دورها يسرا عن الاتهام، حيث حُكم على غادة عادل بالسجن لمدة سنة.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا غادة عادل ونبيل نور الدين، ومي كساب وعماد رشاد وآخرين والمسلسل من تأليف هالة خليل والإخراج لـ عمرو عرفة، ويروي العمل قصة فريدة الأرستقراطية التي تعد مهووسة بجمع التحف وتعامل الجميع باستعلاء.

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة

يعرض عبر شاشة قناة on الفضائية في تمام الساعة 8:25 مساءً، ويعاد الساعة 5:30 صباحًا، ويأتي للمرة الثانية في الساعة 10:50 صباحًا من اليوم التالي.

وتظهر الفنانة يسرا في مسلسلها الجديد بالشكل الكوميدي على عكس ما قدمته خلال السنوات الماضية من التراجيدي والدرامي كما أعربت عن سعادتها بالعمل الكوميدي الذي تقدمه ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022.

وقالت يسرا في لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي: “كان واحشني الكوميدي جدًا السنادي وكنت عاوزة أريح من العياط .. بالصدفة لقيت جمال العدل محضّرلي نص من الكاتبة هالة خليل واكتشفت إنها بتكتب كوميدي ومكنتش مصدقة”.

يسرا في البحث عن علا

من ناحية اخرى، ظهرت يسرا في أحد مشاهد مسلسل «البحث عن علا»، كضيفة شرق ضمن حلقات الموسم الجديد من العمل، وهو استكمالا لمسلسلها الذي عرض منذ سنوات بعنوان «عايزة أتجوز».

ونشرت يسرا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة تجمعها بأبطال العمل والذي كان من بينهم شيرين رضا وهند صبري، وعلقت عليها قائلة: «سعيدة جدا بمشاركتي في مسلسل البحث عن علا مع حبايب قلبي هند وشيرين وندى والمخرج المتميز هادي الباجوري.. استمتعت جدا جدا بالمشهد.. ألف مبروك نجاح المسلسل».

وتترقب يسرا عرض فيلمها الجديد "ليلة العيد" اذ انتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير أخر مشاهد العمل ودخل بعدها فى معسكر مغلق داخل أحد استوديوهات المونتاج بالمهندسين، محاولة لعرضه خلال الفترة المقبلة, وتدور أحداث الفيلم حول عدة قضايا واقعية تثار دائما فى مجتمعنا الحالى منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق للحديث عن قهر المرأة بشكل عام، في مراحل الطفولة والشباب"