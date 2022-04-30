عاجل- ارتفاع درجات الحرارة فى أول أيام عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد سوف تشهد خلال هذا الأسبوع طقس حار نهارًا، على القاهرة والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لطيف ليلًا على القاهرة وشمال البلاد وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





درجة حرارة يوم الاثنين الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك القاهرة والوجه البحرى: العظمى 34 والصغرى 18

السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 17

جنوب سيناء: العظمى 34، الصغرى 24

شمال الصعيد: العظمى 39، الصغرى 22

جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 26 كم أشارت هيئة الأرصاد إلى أن يوم الاثنين تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

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