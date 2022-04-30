كيف وصلت مقتنيات النبى محمد لـ مسجد الحسين بالقاهرة؟.. فيديوجراف

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديو جراف التالى كيف وصلت مقتنيات النبى محمد لـ مسجد الحسين بالقاهرة؟

كما تضم الحجرة النبوية الشريفة بمسجد الحسين، سيف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويقال إن اسمه "سيف العضب"، وجزء من قميصه، بالإضافة إلى بقايا عصاه التى يقال إنها العصا التى دخل بها مكة وكان يشير بها إلى الأصنام فتتحطم، وكذلك المكحلة والمرود التى كان يكتحل بهما، وهناك أيضا مصحف يعتقد أنه لعلى بن أبى طالب، وأربع شعرات من شعر رأس ولحية الرسول.

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