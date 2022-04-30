- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأعلنت دار الإفتاء، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1443 هجرية،، وقال مفتى الجمهورية، إن غدا الأحد، هو المتمم لأيام شهر رمضان المبارك، ليكون يوم الاثنين 2 مايو، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
كما أعلنت دار الإفتاء المصرية مواقيت صلاة العيد فى جميع محافظات ومدن الجمهورية، حيث تختلف مواقيت الصلاة من مدينة إلى أخرى حسب الموقع الجغرافى لكل محافظة.
لذت فإن موعد صلاة عيد الفطر المبارك فى كل محافظة من محافظات مصر هو كالآتى:
وكانت وزارة الأوقاف، أكدت فى وقت سابق أن صلاة عيد الفطر المبارك ستقام فى المساجد الكبرى والجامعة التى تقام بها صلاة الجمعة.
وأوضحت أنه لا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد فى المساجد دون الساحات المفتوحة التى يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها، أو التحكم فى تدافع الناس عليها.
وحدثت الوزارة ضوابط إقامة صلاة العيد كالآتى: الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد، فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقه بعدها بـ10 دقائق، أن تكون خطبة العيد فى حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصا أو مضمونا، السماح بفتح مصليات السيدات فى المساجد التى تفتح بها فى صلاة الجمعة أو صلاة القيام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك فى جميع محافظات الجمهورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.