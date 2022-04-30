عاجل.. مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك فى جميع محافظات الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وأعلنت دار الإفتاء، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1443 هجرية،، وقال مفتى الجمهورية، إن غدا الأحد، هو المتمم لأيام شهر رمضان المبارك، ليكون يوم الاثنين 2 مايو، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت دار الإفتاء المصرية مواقيت صلاة العيد فى جميع محافظات ومدن الجمهورية، حيث تختلف مواقيت الصلاة من ‏مدينة إلى أخرى حسب الموقع الجغرافى لكل محافظة.

لذت فإن موعد صلاة عيد الفطر المبارك فى كل محافظة من محافظات مصر هو كالآتى:

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت فى وقت سابق أن صلاة عيد الفطر المبارك ستقام فى المساجد الكبرى والجامعة التى تقام بها صلاة الجمعة.

وأوضحت أنه لا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد فى المساجد دون الساحات المفتوحة التى يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها، أو التحكم فى تدافع الناس عليها.

وحدثت الوزارة ضوابط إقامة صلاة العيد كالآتى: الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد، فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقه بعدها بـ10 دقائق، أن تكون خطبة العيد فى حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصا أو مضمونا، السماح بفتح مصليات السيدات فى المساجد التى تفتح بها فى صلاة الجمعة أو صلاة القيام.