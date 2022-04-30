المبعوث السويسرى للشرق الأوسط يزور مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات

جدة - نرمين السيد - وهدف اللقاء إلى الوقوف على فرص تعزيز التعاون بين الجانبين، وشاركت فيه "آيفون باومان" سفيرة سويسرا بالقاهرة.

فى هذا الصدد، استعرض المبعوث السويسرى أهم أولويات استراتيجية سويسرا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة من 2021 إلى 2024، والتى تشمل السلم والأمن وحقوق الإنسان والهجرة والتنمية المستدامة والشئون الاقتصادية والرقمنة.

وأعرب عن الأهمية التى توليها بلاده إلى التعاون مع مصر فى إطار تنفيذ هذه الإستراتيجية بما فى ذلك من خلال توثيق التعاون مع المؤسسات المصرية المعنية.

من جانبه، أكد مدير مركز القاهرة الدولى أن المركز يمثل امتدادا لدور مصر الرائد فى دعم السلم والأمن دوليا وإقليميا، وتناول أنشطته فى مجال التدريب وبناء القدرات فى موضوعات تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ومنع التطرف المؤدى للإرهاب ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والمرأة والسلم والأمن ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتغير المناخ والأمن والتنمية.

وذكر أن المركز هو الوحيد من نوعه فى المنطقة العربية الذى يقدم تدريبات فى كافة هذه المجالات ولديه القدرة على تقديمها باللغة العربية. كما أشار إلى اضطلاع المركز بمهام سكرتارية الرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام والسكرتارية التنفيذية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

فى هذا الصدد، أعرب المسؤول السويسرى عن تقديره لأنشطة المركز وللمكانة الدولية والإقليمية التى يحظى بها، وتم بحث سبل البناء على التعاون القائم بين المركز وسويسرا فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لكى يشمل مجالات أخرى من عمل المركز مثل تسوية النزاعات والوساطة وبناء السلام، أخذا فى الاعتبار الخبرات الممتدة والثرية لكل من مصر وسويسرا فى هذه المجالات.