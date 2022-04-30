بعثة مصر لدى الاتحاد الإفريقى تنظم جلسة حول التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - نظمت سفارة مصر لدى إثيوبيا وبعثتها الدائمة لدى الاتحاد الإفريقى جلسة نقاشية حول موضوعات التكيُف مع تغير المناخ فى القارة الإفريقية، وذلك استمرارًا لسلسلة الفعاليات التى تنظمها السفارة، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى، في إطار الاستعدادات المصرية الجارية لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.





وأكد السفير الدكتور محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، خلال الجلسة على الأهمية الخاصة التى تحظى بها موضوعات التكيُف مع تغير المناخ للقارة الإفريقية فى ظل التداعيات السلبية لتغير المناخ، والتى تواجهها القارة بالفعل ومستمرة للعقدين القادمين بالرغم من الجهود الدولية الجارية للحد من الانبعاثات. كما أكد على تركيز الرئاسة المصرية المقبلة للمؤتمر على موضوعات التكيُف باعتباره أولوية للدول النامية والدول الإفريقية.

ودعا السفير محمد نصر، مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية وكبير المفاوضين المصريين لتغير المناخ، إلى ضرورة توفير التمويل الميسر اللازم لتنفيذ خطط التكيُف الوطنية فى الدول الإفريقية، وعدم إثقال كاهل الدول الإفريقية بمزيد من الديون، أخذاً فى الاعتبار بدء تعافى القارة من تداعيات جائحة كورونا. وأكد على الظروف الخاصة للقارة الإفريقية التى تعد أكثر المناطق تضرراً من تغير المناخ، ووجود 17 دولة إفريقية ضمن أكثر 20 دولة متأثرة بالتغيرات المناخية، بالرغم من إسهام القارة المحدود فى الأزمة.

من جانبها، أكدت "كرستينا شان" مستشارة المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ "جون كيرى" على أهمية البيانات والمعلومات حول المناخ فى الحفاظ على القطاعات الاقتصادية ولاسيما الزراعية فى القارة، وفى ظل عمل 60% من القوى العاملة بالقارة به، وأهمية تضمين معلومات المناخ مع آليات التأمين ضد الكوارث، فضلاً عن تضمين بُعد التكيُف مع التغيرات المناخية فى كافة مشروعات وخطط بناء البنية التحتية خاصة فى الأراضى الساحلية والزراعية، وإيلاء اهتمام أكبر للدور المحورى للقطاع الخاص فى الاستثمار فى مجالى التكيُف والحد من الانبعاثات.

وركز المدير الإقليمى لإفريقيا بالمركز العالمى للتكيُف "أنتوتى نيونج" على الحاجة إلى توجيه مزيد من التمويل الدولى إلى جهود التكيُف وموازنة التمويل الموجه إلى جهود التخفيف والحد من الانبعاثات. كما أشار إلى اتفاق المركز العام الماضى مع بنك التنمية الإفريقى على تنفيذ برنامج الإسراع بتنفيذ جهود التكيُف فى إفريقيا، والذى يهدف إلى تخصيص 25 مليار دولار لدعم جهود التكيُف فى القارة بحلول عام 2030، إلى جانب إصدارات المركز حول التكيُف وآخرها فى 2021، والتى أثبتت وجود جدوى اقتصادية للاستثمار فى مشروعات التكيُف.

واستعرض منسق المبادرة الإفريقية للتكيُف "سينى نافو"، والتى أطلقتها مصر عام 2015، عملهم الجارى لتفعيل الوحدة الفنية للمبادرة فى القاهرة قبل مؤتمر شرم الشيخ، ولإعداد حزمة للإسراع بجهود التكيُف فى القارة بحلول عام 2030، على أن تتضمن برامج محددة لكل من أولوياتها بهدف توفير نظم للإنذار المبكر وتوفير البيانات المناخية للدول الإفريقية، والتنسيق وتوحيد جهود مختلف المؤسسات الإفريقية العاملة فى مجالات التخطيط ورسم السياسات والتنفيذ. كما نوه بعمل المبادرة الجارى مع الحكومة المصرية فى مشروع حياة كريمة بهدف توسعة نطاق تنفيذه فى القارة الإفريقية.

وفى ختام الجلسة، تم التأكيد على أهمية تقدير الظروف الخاصة للقارة الإفريقية، وضرورة تيسير نفاذ دول القارة إلى التمويل المُيسر لدعم خطط التكيُف مع التغيرات المناخية وتداعياتها، إلى جانب أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين لتيسير النفاذ إلى الفرص، مع التأكيد على أهمية المخرجات العلمية والاعتماد عليها كأساس فى توجيه السياسات والمفاوضات الدولية حول تغير المناخ، فضلاً عن أهمية الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ فى مؤتمر شرم الشيخ.