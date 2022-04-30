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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /695149/عمرو-هندي-يهنئ-الرئيس-السيسي-بمناسبة-عيد-الفطر-ويؤكد-مصر-في-عهده-شهدت-تنمية-غير-مسبوقة

تقدم النائب عمرو هندي ، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وللشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، كما تقدم بخالص التهنئة لأهالي محافظة الجيزة ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

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وأكد هندي، أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت تنمية وتطوير غير مسبوق، موضحًا أن الشعب المصري يقف خلف رئيسه وذلك لحفظ هيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية والخوض معًا معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر تليق باسمها ومكانتها وتاريخها وتراثها.

عمرو هندي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر ويؤكد: مصر في عهده شهدت تنمية غير مسبوقة

وأشار هندي، إلى أن يوم عيد الفطر المبارك هو يوم الغفران، لأنه يأتى بعد عبادة من أفضل العبادات بين المرء وربه، وهى الصيام التى تعد عنوان الرحمة والتسامح والصبر، داعيًا الله (العلي القدير) أن يجعله عيدًا مباركًا سعيدًا، وأن يعيده على مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والرقي.