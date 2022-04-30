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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /695147/عبدالوهاب-خليل-يتقدم-بالتهنئة-للرئيس-عبدالفتاح-السيسي-بمناسبة-عيد-الفطر-المبارك

تقدم النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وللشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تقدم النائب عبدالوهاب خليل، بخالص التهنئة لأهالي محافظة الجيزة ولمركز أطفيح، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

عبدالوهاب خليل يتقدم بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

وشدد خليل ، على أن الوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا، وأننا نعمل معًا يدًا بيد لخدمة وطننا، ونسعى لنشر ثقافة السلام والعيش، مؤكدا أن يوم عيد الفطر المبارك هو يوم الغفران، لأنه يأتى بعد عبادة من أفضل العبادات بين المرء وربه، وهى الصيام التى تعد عنوان الرحمة والتسامح والصبر.