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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /695146/شوط-أول-سلبي-أمام-سيراميكا-الأهلي-يواصل-أداءه-ونتائجه-السلبية-في-الدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا والنادي الأهلي بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليواصل النادي الأهلي نتائجه السلبية، بعد تعادل في آخر مباراة أمام طلائع الجيش وهزيمة قبلها من المصري بنتيجة هدف مقابل لا شيئ.

دوت الخليج بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أعلن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز . وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمود وحيد - محمد هاني خط الوسط: حمدي فتحي - مجدي قفشة خط الهجوم: لويس ميكيسوني - طاهر محمد طاهر - صلاح محسن ويجلس على مقاعد البدلاء: ياسر إبراهيم وحسام حسن وحسين الشحات وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا. وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي: حراسة المرمى: عامر عامر. خط الدفاع: مصعب البطاط - سيف تقا - خالد صبحي - محمود البدري - أحمد محسن. خط الوسط: شريف دابو - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد توني. خط الهجوم : محمد إبراهيم. ترتيب الدوري ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 32 نقطة، من 13 مباراة خاضها الفريق الأحمر بالدوري، خلف الزمالك المتصدر برصيد بـ 38 نقطة من 16 مباراة خاضها الفريق. فيما يحتل نادي سراميكا كليوباترا المركز 12 برصيد 17 نقطة، من 16 مباراة.

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