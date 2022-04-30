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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /695143/مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-29-السيسي-يصدر-بيان-بتعطيل-الدستور-ووضع-مرسي-تحت-الإقامة-الجبرية

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29 والتي حملت اسم «النهاية» بدأت بتكليف إسراء من قبل الجماعة الإرهابية بتفجير نفسها في عملية إرهابية تستهدف تفجير القطاع 101 مع أحد العناصر الإرهابية، وعلى الجانب الآخر يتولى مصطفى -أحمد السقا- أمر إنقاذها.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29.

مرسي يرفض الاستفتاء الشعبي

كُلف مرسي من قبل جماعة الإخوان باستدعاء السيسي-ياسر جلال- وبالفعل تقابلا واقترح السيسي تنظيم استفتاء شعبي بدلًا من الانتخابات المبكرة ليعترض مرسي قائلًا: "طلب استفتاء شعبي ايه لو المعارضة مش موافقة عليا يستنوا أما المدة بتاعتي تخلص ويختاروا اللي هم عايزينه ولو على الحكومة نغيرها"

ليرد عليه السيسي قائلًا: "مسمهمش معارضة يا فندم دول اسمهم الشعب المصري ولو مطالبهم متحققتش الأمور هتخرج عن السيطرة ومينفعش يبقى أكتر من 30 مليون بيطلبوا الرحيل وحضرتك تقفل عينك عن الأمور وتقول أنها مجرد تغير حكومة".

علق أمير المصري على تصرفات الاخوان قائلًا: " كلامهم بيقول يا نحكمكم يا نقتلكم".

السيسي يستعين بوسطاء لإقناع مرسي بالاستفتاء

ولم يستسلم السيسي لمحاولاته في إقناع مرسي بالاستفتاء قائلًا: "كنت اتمنى سيادة الرئيس يحاول يفهم الأزمة وميسمعش لمكتب الإرشاد.. هحاول اشوف حد قريب منه يقنعه".

كلف خيرت الشاطر مرسي بإلقاء خطاب في رابعة قائلًا: "الناس اللي ضدنا تعرف انك مبتتهددش والشرعية معاك انت وبس.. التاريخ هيفتكر كويس انك وقفتلهم كالاسد وخرجت منتصرا".

فضفض السيسي مع والدته قائلًا: "قدامي خيارين في الوضع دا ياما اقف ساكت فتحصل حرب أهلية او نبقى لاجئين والاختيار التاني اني اتحرك واحل الازمة بس هيبقى في أثار سلبية وتمن ندفعه

المخابرات العامة تحبط تفجير مقر الكتيبة 101

وأحبطت المخابرات الحربية عملية إرهابية لتفجير مقر الكتيبة 101 في العريش بمحافظة شمال سيناء قبل أيام من 30 يونيو.

الملايين فى الشوارع تطالب بإسقاط حكم الإخوان، رافعين شعار"يسقط يسقط حكم المرشد.

مرسي يوافق على الاستفتاء بشرط

وافق مرسي على الاستفتاء ولكن بعد سنة مقتنعًا أن التعديل الوزاري هو الحل الأمثل ففهم السيسي أنهم يريدوا كسب الوقت ومن ثم أمر بعمل اجتماع عاجل مع القوى الوطنية ومن ضمنهم ممثل الاخوان لكنه رفض.

اجتماع السيسي بالقوى الوطني قبل إصدار البيان

اتفقت آراء القوى الوطنية على طرح انتخابات رئاسية مبكرة ومن ثم قرر السيسي بإصدار بيان تولى رئيس المحكمة الدستورية الرئاسة حتى إجراء الانتخابات وتعطيل الدستور مؤقتًا قائلًا: "القرار اللي خدته دا هدفع تمنه أنا وأبنائي من الجيش والشرطة".

احتفالات الشعب بعزل مرسي

بعد أن ألقى السيسي البيان، انطلقت الاحتفالات بشوارع مصر معبرين عن سعادتهم ببيان وزير الدفاع.

ومن ثم تم ضع محمد مرسي تحت الإقامة الجبرية والأمر بحسن معاملته كرئيس سابق.

شهداء الوطن

انتهت الحلقة 29 من مسلسل الاختيار 3 بعرض قائمة لشهداء الوطن من الشرطة والجيش والصحفيين وعرض حقيقي يرصد اغتيالهم.