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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /695142/حلقة-تسجيلية-هامة-بيتر-ميمي-يروج-للحلقة-الأخيرة-من-مسلسل-الاختيار-3

أعلن المخرج المتألق بيتر ميمي انتهاء الحلقات الدرامية من مسلسل الاختيار 3 في حلقة اليوم السبت، مؤكدا أن الحلقة الأخيرة حلقة تسجيلية هامة ينتظرها الكثير.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير ترويج بيتر ميمي للحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3 والإعلان عن عمله القادم

كتب بيتر ميمي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ النهارده آخر حلقة درامية من مسلسل الاختيار، شكرا للثقة الكبيرة إننا نكون جزءا من تسجيل فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث، بشكر فريق العمل اللى احتمل المسئولية لاكتر من ٣ سنين.. الحلقة 29 بعنوان النهاية، وغدا الحلقة 30 وهى حلقة تسجيلية هامة جدا من اعداد واخراج الصحفى الأستاذ أحمد الدرينى”.

بيتر ميمي يعلن عن عمله في رمضان 2023

وأضاف مشوقا الجمهور لعمله في رمضان 2023، فقال: “نتقابل رمضان اللى جاى ان شاء لله فى مسلسل جديد ومشروع كبير جدا بدأ تحضيره من سنين وجه وقته اخيرا، كل سنة وانتم طيبين وبخير”.

أبطال مسلسل الاختيار 3

يعد مسلسل الاختيار 3 من بطولة الفنان أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.

ويذاع مسلسل الاختيار 3 على قناة اون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا كعرض أول.ويعاد في المواعيد الاتية: “على قناة أون في تمام الساعة 4.20 صباحاً وفي الساعة 3.25 عصرا”، “اما على قناة اون دراما، فيذاع مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24 في الساعة 11.20 مساء من نفس يوم العرض، وتعاد في اليوم التالي في الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.