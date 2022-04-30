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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /695139/مسلسل-سوتس-الحلقة-29-أحمد-داود-ينجح-في-اخراج-مكتب-المحاماة-من-قضية-التحرش

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 29، رصد المسلسل محاولة أدم منصور “أحمد داود” الخروج من الأزمة التي تواجه مكتب المحاماة الذي يعمل به.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير مسلسل سوتس الحلقة 29

يبدأ أدم منصور في حرب مع شريف زيدان “مصطفى درويش”، الذي تكون محامية دفاعه المحامية نهلة “يارا جبران” في إحدى قضايا المكتب، ومن الناحية الاخرى يحاول أدم منصور إثبات نفسه أمام فريدة “صبا مبارك”.

ورصدت الحلقة 29 من مسلسل سوتس، نجاح أدم منصور في مساومة شريف زيدان على قضية التحرش التي رفعها على المكتب اذ دفع مليون جنيه بدلا من 10 مليون.

علاقة أحمد داود وتارا عماد تشهد تطور ملحوظ

وشهدت علاقة أحمد داود وتارا عمال خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل سوتس تطور ملحوظ اذ انها تساعده في حل العديد من القضايا وتتعاون معه في تشكيل العصابي لمواجهة أفعال نهلة.

أبطال مسلسل سوتس بالعربي

ويشارك في بطولة مسلسل سوتس بالعربي بجانب آسر ياسين وأحمد داود، عدد من النجوم مثل صبا مبارك ومحمد شاهين، وتارا عماد وريم مصطفى وآخرين والعمل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي، ويعد العمل هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم حيث تدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

ويعرض مسلسل سوتس بالعربي يوميًا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة cbc الفضائية في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويعاد الساعة 2:05 بعد منتصف الليل، وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 8:45 صباحاً.

بيان وقف مسلسل سوتس

وكان أصدر مكتب المحامي كمال شعيب بيان جاء فيه: “يعلن المكتب بصفته المستشار القانونى لشركة أورنجسكوير الرائدة في تجارة البدل والملابس الرجالى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد شركة تي فيجين للإنتاج الإعلامي والتي يمثلها السيد طارق الجناينى منتج مسلسل (سوتس بالعربي) حيث حصلت تلك الشركة على كامل ملابس وبدل نجوم فريق عمل مسلسل (سوتس بالعربي) المذاع حاليا على قناة (سى بى سي)، وذلك دون سداد ثمن تلك الملابس والبدل والبالغ قيمتها مبلغ وقدره 2 مليون و700 ألف جنيه مصري تقريبا، وأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية، ضد ممثل الشركة سالفة الذكر فضلا عن تحديد أقرب جلسة لنظر دعوى وقف عرض المسلسل حتى حصول شركة أورنجسكوير على كامل حقوقها، عن استغلال منتجاتها دون دفع ثمنها”.