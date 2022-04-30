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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /695137/مسلسل-المداح-2-الحلقة-لأخيرة-نهاية-مأسوية-لـ-سهر-الصايغ-على-يد-حمادة-هلال

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل المداح 2 تصاعد كبير في الأحداث، خاصةً بعد حرق عماد في الحلقة السابقة، لذا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيلها وذلك خلال السطور القادمة.

مسلسل المداح 2 الحلقة الأخيرة

بدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل المداح 2، بذهاب صابر إلى رحاب ويتحدث معها عن ما حدث لعماد، ويخبرها صابر بأنه يريدها أن تبقى معه طوال الوقت وتفرح كثيرًا، ويتوجهوا سويًا إلى جميلة التي تمكث مع الشيخ عبد الرحمن، ودخلوا يجلسوا معه وطلب صابر منه السماح لأنه لم يسأل عليه الفترة السابقة ويخبره أنه علم السر الذي سيخلصه من مليكة والعثور على الجمل والبئر، ثم تعتذر رحاب لهم وتخبرهم أن أشياء كثيرة حدثت منها بغير إرادتها، ويتركهم صابر ويذهب، وبكى الشيخ حسن بجانب جسد والدته صفاء وطلبت منه خالته أن يقرأ لها القران.

صداقة رحاب وجميلة

ويذهب صابر للصحراء ويطلب مساعدة من الله "مدد يا رب" ويعود المشهد إلى جميلة التي تواسي رحاب بشأن اختها التي دخلت في غيبوبة، كما تخبرها جميلة أن صابر يحبها وتقول لها رحاب "وأنتِ أختي يا جميلة".

الجمل يوجه صابر للمكان المطلوب

ويظل يبحث صابر حتى ينزل يستريح ويشرب الماء ولكن يلفت نظرة صوت الجمل الذي ظهر له عندما كان معتكف في الصحراء ويأخذ سيارته ويذهب له ويمشي وراء الجمل والذي وصله لمكان البئر ويعود المشهد لرحاب التي قلقت عليه لأن هذه هي أرض الوادي التابع للجن.

الشيخ عبد الرحمن يتحدث مرة أخرى

ويعود صابر لهم بشئ من من التوقع أنه السر الذي يبحث عنه، ويجعل الشيخ عبد الرحمن يشرب شئ ثم يرقيه ويرجع صوته مرة أخرى ثم يخبر صابر "أنت بقيت مستعدلهم وبقيت أقوى منهم" وشجعه وطمأن جميلة أن حقها سيعود، ثم يطلب الذهاب مع صابر.

حرق مليكة الجنية

ويذهب صابر مع رحاب و الشيخ عبد الرحمن ويفحت في أرضه، ليجد ملك تظهر لهم وتحذرهم، ثم تصرخ وتتحول لمليكة الجنية بعدما قالوا "اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وأسحارهم" وتحاوطهم مليكة بحلقة من النار، ويتذكر صابر أن السر في ماء البئر ويضع الماء في الحفرة التي تطل على عالمهم مما أدى إلى احتراق مليكة.

تعافي والدة صابر وأخت رحاب

وقامت والدته صفاء وتعافت أخت رحاب، ويعود المشهد لمكان صابر الذي سمع صوت الأذان وظل يكبر ويحمد الله ويردد "مدد يا رب"، ويعود للمنزل ليجد والدته صفاء تعافت من مرضها ويفرح كثيرًا ويظل يردد "مدد يا رب".

وتعود الأمور كما كانت على طبيعتها، ويطرد أبو الخير زوجته سهيلة لخارج المنزل، وتعود لبيت والدتها مع صابر لتطلب منها السماح، وتعود حياة حسن وزوجته كما كانت، ويأتي رجل لأبو الخير الذي تتحول عيناه للون الأسود، والتي تؤكد على أنه مسخر من الجن، ويأتي رجل يسمى عصام عبد الحميد لصابر ويعطي له جواز سفر ويقول له سأراك في المطار وتنتهي الحلقة.