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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /695144/دار-الإفتاء-تعلن-مواعيد-صلاة-عيد-الفطر-بالقاهرة-والمحافظات
أعلنت دار الإفتاء المصرية، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك بالقاهرة وجميع المحافظات.
دوت الخليج
موعد صلاة عيد الفطر المبارك
كان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أعلن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1443 هجرية، بعد استطلاع الهلال بعد غروب شمس اليوم السبت.
وقال مفتي الجمهورية، إن غدًا الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ليكون يوم بعد غد الاثنين الأول من شهر مايو، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وفيما يلي نص بيان دار الإفتاء: استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسعِ والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الثلاثين من شهر أبريل لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.
وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.
وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن غدا الأحد الموافق الأول من شهر مايو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الإثنين الثاني من شهر مايو هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.
وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.
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