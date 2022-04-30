انت الان تتابع تفاصيل خبر دار الإفتاء تعلن مواعيد صلاة عيد الفطر بالقاهرة والمحافظات حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /695144/دار-الإفتاء-تعلن-مواعيد-صلاة-عيد-الفطر-بالقاهرة-والمحافظات

دوت الخليج

موعد صلاة عيد الفطر المبارك

كان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أعلن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1443 هجرية، بعد استطلاع الهلال بعد غروب شمس اليوم السبت.

وقال مفتي الجمهورية، إن غدًا الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ليكون يوم بعد غد الاثنين الأول من شهر مايو، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفيما يلي نص بيان دار الإفتاء: استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسعِ والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الثلاثين من شهر أبريل لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.