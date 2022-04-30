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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /695140/الرئيس-السيسي-وأمير-قطر-يتبادلان-التهنئة-بمناسبة-حلول-عيد-الفطر-المبارك

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفيًا مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، حيث تم تبادل التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات".

دوت الخليج

دار الإفتاء تعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

وكان قد أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1443 هجرية، بعد استطلاع الهلال بعد غروب شمس اليوم السبت.

وقال مفتي الجمهورية، إن غدًا الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ليكون يوم بعد غد الاثنين الأول من شهر مايو، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفيما يلي نص بيان دار الإفتاء: استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسعِ والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الثلاثين من شهر أبريل لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن غدا الأحد الموافق الأول من شهر مايو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الإثنين الثاني من شهر مايو هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.