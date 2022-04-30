أخبار مصرية

الرئيس السيسي يهنئ ملك الأردن بعيد الفطر المبارك

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 10:26 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفيًا مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب سيادته عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.

وقد أعرب جلالة الملك الأردني عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه السيد الرئيس، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعبًا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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