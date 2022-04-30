الرئيس السيسي يهنئ ملك الأردن بعيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 10:26 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفيًا مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب سيادته عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.

وقد أعرب جلالة الملك الأردني عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه السيد الرئيس، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعبًا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.