عاجل.. الرئيس السيسى والملك عبدالله الثانى يتبادلان التهنئة بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للشعب الأردنى الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.





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