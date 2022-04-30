عاجل.. الرئيس السيسى وأمير قطر يتبادلان التهنئة بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وحسبما صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم اتصالاً هاتفيًا مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر، حيث تم تبادل التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبى البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات".

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