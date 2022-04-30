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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /695135/ميدو-عادل-تحمست-للمشاركة-في-العائدون-لأن-دوري-مختلف-وسعدت-بالانضام-لأسرة-انحراف-والبرامج-بتجيب-الفنانين-تهزقهم-حوار

استطاع الفنان ميدو عادل أن يسلط عليه الأضواء بموهبته المميزة ويحجز له مكان بقلوب الجماهير وسط التنافس الشرس في الماراثون الرمضاني الحالي 2022، وذلك من خلال عملين كل منهم حقق صدى جيد وهما مسلسل العائدون بطولة النجم أمير كرارة ومسلسل انحراف بطولة الفنانة روجينا، لذا حرص دوت الخليج على محاورته ليكشف له عن كواليس أعماله، وإلى نص الحوار:

كيف جاء ترشيحك لدور علاء في مسلسل العائدون؟

تم ترشيحي لدور علاء من قبل شركة الإنتاج ومخرج العمل أحمد نادر جلال وسعيد جدًا بمشاركتي في العمل.

ما الصعوبات التي واجهتك أثناء التصوير وكيف حضرت للدور؟

تحضيري لشخصية علاء كان من خلال قراءة السيناريو أكثر من مرة ومذاكرته جيدًا، ومن جانب الصعوبات فكل عمل يتضمن صعوبات وأنا شخصيًا ضد الممثل الذي يقول أن هذا دور صعب وآخر سهل فجميعهم عمل له متطلبات ومهنتنا خاصةً لها نظام معين فأى دور وإن كان الجمهور يراه سهل فهو يحتاج إلى مجهود كبير.

ما الذي حمسك للمشاركة في العائدون؟

تحمست للمشاركة في العمل لأن الدور جيد ومختلف بالإضافة إلى أنني أتعاون مع مخرج مهم كالمخرج أحمد نادر جلال وطاقم عمل أيضًا مهم مثل أمير كرارة وأمينة خليل ومحمود عبد المغني فهذة كلها أشياء تدعو للحماس.

شخصيات تتمنى تجسيدها خلال مسيرتك الفنية؟

سيد درويش الموسيقى المصري والمخرج عاطف الطيب ومنير مراد فهم أكثر ثلاث شخصيات قريبة لقلبي.

ما هي الأعمال التي تحرص على متابعتها في الماراثون الرمضاني الجاري؟

أحرص على متابعة مسلسل الكبير أوي 6 ومكتوب عليا و جزيرة غمام والمشوار والاختيار 3 بالإضافة إلى مسلسل العائدون.

رأيك في البرامج التي تقوم على استضافة الفنانين وتناول أزماتهم مع زملائهم؟

برامج بتستضيف الفنانين لكي «تهزقهم» وهذه بالنسبة لي برامج سيئة، ولكن إذا تم استضافتي سأقبل ومن يضايقني سأضايقه.

ماذا عن الجديد في أعمالك خارج الماراثون الرمضاني؟

هناك عملان أحضر لهما أحدهما فيلم وآخر مسلسل وكنت قبل الماراثون الرمضاني بفترة افتتحت مسرحية سيد درويش وسأعود للعمل عليها مرة أخرى.

هل تقيس نجاح أعمالك بتصدرها التريند أم أن لك مقياس آخر؟

لا لم أُقيس نجاح أعمالي بتصدرهل التريند ولكني أقيسها بكونها تعيش وتستمر مع الجمهور أو لا فضلًا عن كونها أعمال محترمة.

هل تقلق من فكرة خوض الماراثون الرمضاني بأكثر من عمل مثل دخولك بانحراف والعائدون؟

لا هذا الأمر لم يضايقني أو يشتت انتباهي أو تركيزي فأنا من قبل خوضت الماراثون الرمضاني بخمس أعمال وكل شئ وله مميزاته وعيوبه.

حدثني عن تجربة ظهورك كضيف شرف بمسلسل انحراف؟

سعدت جدًا بمشاركتي في العمل فهي تجربة ممتعة وعمل فني محترم.

عمل تعتبره هو بمثابة انطلاقتك الفنية الحقيقية؟

عملان اعتبرهما صنعوا اسمي الفني ويشكلان انطلاقتي الحقيقة وهما مسلسل خطوات الشيطان ومسلسل طريقي.