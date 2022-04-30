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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /695133/مسلسل-المشوار-الحلقة-29-عمرو-عبد-الجليل-يأخذ-محمود-الليثى-رهينة-مقابل-الآثار

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل المشوار الحلقة 29.

تدبير حادث لابن شقيقة ورد

قام رجال وجيه بتدبير حادث لآدم ابن شقيقة ورد وحذروهم بأنهم سيقلتوه في المرة القادمة إن لم تسلم ورد الآثار التي معها.

محمود الليثي يغدر بمحمد رمضان

خطط صديق وسعيد -محمود الليثي- للضغط على ماهر بزوجته وابنه حتى يسلم الآثار التي معه ولكن ماهر جعلها تغادر المكان، ومن ثم أخذ صديق سعيد رهينة مقابل جلب ماهر الأثار له.

انتقل المشهد التالي إلى المستشفى حيث ذهبت ورد للاطمئنان على أدم وانفعلت عليها شقيقتها لكن هدأ زوجها الأمور بينهما، وسرعان ما تحدثت ورد إلى ماهر لتقنعه بإرجاع الآثار لكنه رفض.

أخبر أدم خالته ورد أن كاميليا زوجة وجيه -أحمد كمال- عرضته عليه مليون جنيها مقابل تسليمها لكنه رفض وحاليًا طلب منها أن تعطيه هذا المبلغ.

قصة مسلسل المشوار

تعرض قناة dmc مسلسل "المشوار" بشكل حصرى طوال أيام شهر رمضان في تمام الساعة 8 مساءً حيث يجسد محمد رمضان ودينا الشربينى دور زوجين، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث حكاية "ماهر" الذى يجسده محمد رمضان وزوجته ورد "دينا الشربينى" مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ، دينا الشربيني ، بيومي فؤاد ، أحمد مجدي ، أحمد صفوت ، أحمد كمال ، محمود الليثي ، ندى موسى ، محمد عبده كارولين خليل ، ثراء جبيل ، حنان يوسف ، سارة عبد الرحمن ، محسن. منصور ، سما إبراهيم ، وتأليف محمد فريد ، وإخراج محمد ياسين ، وإنتاج “ميديا ​​هوب سعادة – جوهر”.

وفيما يخص مواعيد مسلسل المشوار، يعرض عبر شاشة قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، ويعاد الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، أما الإعادة الثانية عبر شاشة قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً.

وتعاد الحلقة أيضًا الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، ويضم المسلسل في بطولته بجانب دينا الشربيني ومحمد رمضان، عدد من النجوم مثل بيومي فؤاد، ندى موسى، أحمد كمال، أحمد صفوت، أحمد مجدي، وآخرين والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.