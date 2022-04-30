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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /695132/مسلسل-فاتن-أمل-حربي-الحلقة-29-نيللي-كريم-تلتقي-بوالدها-ووفاة-والدة-شريف-سلامة

مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 29، بدأ بتحريض المحامية راند عدد من السيدات في تقديم مذكرات وطعن في قوانين الأحوال الشخصية حتى يساعداها على تغير تلك القوانين الهادرة لحق المرأة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 29

ورصدت الحقة تهديد صديق زوج ميسون “هالة صدقي” لها اذ يخبرها بأنه يعرف سر اختفاء زوجها، مشيرا إلى أنه يريد التمثال الفرعوني وإلا سيلغ عنها الشرطة اذ أنه يمتكل صور وفيديوهات وهي تقتل زوجها وتلقي جثه في الصحراء.

ميسون تروي سبب حقيقة قتلها لزوجها

اتصلت ميسون بأحد القساوسة وأخبرته ما حدث معها وزوجها مشيرة إلى ان زوجها اتصل بها وطلب منها مجيئها لأحد الأماكن وعندما ذهبت وجدته مصاب وحاولت نقله للمستشفى لكنه غضب وطلب منها إعطائه جرعة من الأدوية لا تعرف مصدرها وعندما رفضت عنفها فاضطرت إلى أن تعطيها له، ومن وقتها لا تعرف كيف تخرج من الأزمة والشعور بالذنب.

فاتن تلتقي بوالدها لأول مرة

التقت فاتن بوالدها للمرة الأولى ضمن أحداث العمل وعاتبتها وسألته عن سبب تركه لها والذهاب لانقاذ فتاة أخرى ثم تتركه وتذهب وترفض مسامحته.

نهاية مأسوية لـ سيف في الحلقة 29 من مسلسل فاتن أمل حربي

وتنتهي الحلقة بانتهاء أزمة ميسون بعدما هبت لرؤية جثه اذ كانت ترجع لزوجها أم لا فتجده الشخص الذب كانت تهدده، ي حين أن سيف يلقى مصير اهانته لفاتن بالديون الذي تقع فوق رأسه اذ بدأ يذهب لعمامه يتوسل لهم لاعطائه النقود لكنهم رفضوا ذلك، بينما والدته فوجدها فارقت الحياة.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

جدير بالذكر أن المسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتدور أحداثه حول امرأة تجد نفسها تواجه قانونا قديما قد يحرمها من حقوقها هي وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وتتابع الأحداث حيث تظن فاتن أن طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما، وتعتقد أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تواجه مجموعة مشكلات بسبب قانون الأحوال الشخصية، الذي يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.