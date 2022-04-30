اللهم أجعلها من الصالحين.. أحمد سعد يُزرق بمولودته "عليا" «فيديو»

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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /695129/اللهم-أجعلها-من-الصالحين-أحمد-سعد-يزرق-بمولودته-عليا-فيديو

أعلن الفنان أحمد سعد اليوم السبت الموافق 30 من إبريل الجاري، أنه رزق بمولودة من زوجته علاء بسيوني، وسمى المولودة «عليا» وبهذا يصبح لديه 3 أطفال، حيث أنه رزق بـ أحمد وجودي من زوجته السابقة لبنى بيومي.

دوت الخليج يرصد لكم فيديو أحمد سعد مع مولودته الجديدة «عليا» بعد الولادة

مولودة أحمد سعد الجديدة

ونشر أحمد سعد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي ظهر فيه من المستشفى خلال استقبال مولودته بعد الولادة مباشرة، وهو يحملها على يديها ويؤذن في أذنها.

وقد علق على الفيديو قائلًا: “الحمد لله والشكر لله رزقنا الله بـ (عليا أحمد سعد).. اللهم أجعلها من الصالحين الأبرار”، وانهال عليه سيل من التعليقات التي تبارك له على المولودة الجديدة.

ألبومات أحمد سعد الماضية

ومن الجدير بالذكر، أن طرح احمد سعد اغنية جديدة خلال الفترة الماضية أتت بعنوان «بنادي عليك»، ضمن أغنيات ألبومه الجديد «وسع وسع»، والذي روج لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من خلال نشر البوستر الرسمي للعمل والتعليق عليه: «انتظرونا، بنادي عليك، تاني أغاني ألبوم وسع وسع، انتاج مزيكا».

كما طرح أيضا أغنية «عيكي عيون»، تزامنا مع احتفالاته بعيد الحب المنقضي، والتي حققت مشاهدات ساحقة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وأحدثت ضجة عريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جعلتها تتصدر تريند يوتيوب لأيام متتالية، وتعد أغنية عليكي عيون من كلمات محمد الشافعي وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقي مشترك بين محمد عاطف الحلو وبيدو أرتيست، وإنتاج شركة مزيكا.

وجاءت كلمات أغنية أحمد سعد الجديدة، على النحو الآتي: «عليكي عيون لا بتنافق ولا بتخون.. وفيها من الأمان مخزون.. وفيها من الجمال أسرار.. عليكي كلام يمشي الحزن وابقى تمام.. يطمن قلبي يرجع خام.. ف أكون أنا وانتي كالأطفال.. عليكي سلام يقويني على الايام في طاقة تزقني لقدام.. وبيها بكمل المشوار.. عليكي هدوء حلاوة صوت ونظرة شوق.. أكون زعلان أشوفك أروق وأحس براحة واستقرار».

كما شارك في السباق الرمضاني 2022 بأغنية تتر بداية مسلسل توبه للفنان عمرو سعد، والتي لاقت نجاح كبير وتداولها رواد التواصل الإجتماعي بشكل ملحوظ.