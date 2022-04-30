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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /695127/مسلسل-مكتوب-عليا-الحلقة-29-صدمة-أكرم-حسني-بعد-استيقاظه-على-كلمة-هتموت

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 29، شهدت براءة جلجل “أكرم حسني” من قضية القتل الذي اتهم بها في الحلقات السابقة بسبب بدوي “عمرو عبد الجليل” الذي كان يسعى لايقاعه في قضية تجارة وسرقة الأثار.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 29

ينتقل جلجل لأزمة جديدة بعدما علم بأن سلمى “هنادي مهنا” وروقة “أيتن عامر” متهمتان في قضية فساد بسبب الشركة التي ورثاها من جلجل مؤخرا، اذ ذهب للشرطة واعترف لهم بأن سلمى وروقة ليس لهما علاقة بالشركة.

أكرم حسني يعتذر من هنادي مهنا في مشهد مؤثر

التقى جلجل “أكرم حسني” بـ سلمى “هنادي مهنا” لقاء مؤثر، واعتذر منها وطلب مسامحتها لكنها ترفض، اما روقة “أيتن عامر” ففعل معها نفس الأمر لكنها سامحته بسهولة وبكت لما حل به من أزمات في حين تعاطفت معه اسرته أيضا ووقفت لدعمه.

ظهور المخرج خالد الحلفاوي ضمن أحداث الحلقة 29 من مسلسل مكتوب عليا

التقى جلجل في السجن بعدد من الأشخاص كان من بينهم مخرج العمل “خالد الحلفاوي” والذي ظهر في شخصية الحلفاوي، بينما ظهر النجم شيكو بشخصيته الحقيقة مسجون مع جلجل في نفس السجن.

نهاية صادمة لـ جلجل في أحداث الحلقة 29 من مسلسل مكتوب عليا

تنتهي الحلقة 29 من مسلسل مكتوب عليا بروقة التي تقف بجانب جلجل في فترة سجنه وتخبره بأنها ستكون دائما موجودة لدعمه ثم يخرج جلجل من السجن بعد انتهاء مدة سجنة التي لم تدم طويلا وبعد ظهور براءته من القضايا التي ورطه به بدوي ليجد روقة قد أنجبت طفليهما، ولكن في اليوم التالي تكون الصدمة الكبرى اذ يستيقيظ جلجل وقد كتب على يده كلمة “هتموت” ليدخل في حالة هلع.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا

جدير بالذكر أنه يعرض مسلسل مكتوب عليا يوميا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة dmc الفضائية في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد الساعة 12.30 صباحا، وللمرة الثانية الساعة 6 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة dmc دراما، ومنصات watch it وشاهد vip.

وتدور قصة مسلسل مكتوب عليا حول الفنان أكرم حسني يجسد شخصية جلال خلال أحداث العمل الدرامي، وهو شاب من طبقة متوسطة، يعيش حياة صعبة، من أجل إيجاد الأموال، والحصول على معيشة مستقرة، يمتلك ميزة أو لعنة اذ بدأت تظهر كلمات معبرة على ذراعه، لكي تخبره بما سيحدث له خلال الساعات المقبلة، حتى يأتي يوم ويجد على ذراعه كلمة الموت، ليعلم أنه سوف يموت، فيحاول بكل الطرق أن يمنع ذلك الحدث في إطار من التشويق والإثارة.