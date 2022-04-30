moe.gov.eg||رابط وخطوات التقديم في مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 الف معلم واهم الشروط المطلوبة 2022

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يهتم عدد كبير من خريجي الكليات التربوية المختلفة في جميع انحاء مصر في هذا التوقيت بالتعرف على كيفية التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 30 الف معلم، وذلك بالتزامن مع اعلان الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بعض القرارات الهامة بطرح مسابقة جديدة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ليتم تعيين ان يصل الى 150 الف معلم في جميع انحاء مصر على خمسة سنوات، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كل ما يتعلق رابط وخطوات التقديم في مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 الف معلم واهم الشروط المطلوبة 2022.
التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 30 الف معلم 2022
أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الأخيرة طرحها لمسابقة جديدة تتضمن تعيين 30 الف معلم من مختلف المحافظات في مصر في المدارس، وذلك لكي يتم سد العجز في المدارس في المراحل الدراسية المختلفة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم يتم الإعلان عن موعد بداية التسجيل في المسابقة حتى الآن، إلا انه من المتوقع ان تكون خلال الأيام المقبلة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
رابط وخطوات التقديم في مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 الف معلم 2022
وقد اكدت وزارة التربية والتعليم الفني أنه سوف يتم التقديم على الوظائف التعليمية للمعلمين لتعيين 30 الف معلم من خلال الموقع الالكتروني المفعل من قبل وزارة التربية والتعليم، وذلك لكي تسير عملية التقديم والتسجيل بشكل الكتروني بسهولة مع ضرورة توافر مجموعة من الضوابط والشروط والأوراق التي أعلنت عنها الوزارة خلال الأيام الماضية.
شروط التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022
وقد تم تحديد بعض الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم، ومن اهمها ما يلي.
- من الضروري أن يكون المتقدم لديه القدرة علي التطوير.
- امتلاك القدرة على إنشاء استراتيجيات التعلم الجديدة.
- يشترط ان يتم اجتياز الاختبارات التي تعلنها وزارة التربية والتعليم.
- من الضروري الا يكون المتقدم على ذمة قضايا مخلة أو متنافية مع القيم.
- الا يكون يشغل احد الوظائف الحكومية.
- يكون لديه خبرة في التدريس.
- ان يكون لديه القدرة على التعامل مع الكمبيوتر.
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