عاجل.. السيسى يهنئ محمد بن زايد بمناسبة عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالا هاتفيا مساء اليوم، مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى تمنى للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل تقدم واستقرار. من جهته، أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد من جانبه عن الشكر والامتنان للرئيس على التهنئة الكريمة، متمنيا لسيادته ولمصر كل الازدهار والرخاء.

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