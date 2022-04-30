سفير الفاتيكان يزور مطرانية طهطا

جدة - نرمين السيد - حضر اللقاء نيافة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، والأنبا يوسف أبو الخير المطران الشرفى، وعدد من كهنة الكنيسة الكاثوليكية فى سوهاج. شارك فى استقبال الضيوف عدد من كهنة وأراخنة إيبارشية طهطا وجهينة، وعدد من أبناء الإيبارشية وممثلى لجان الكنائس، وتم تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية.

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