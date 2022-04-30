عاجل.. «الإفتاء» تعلن نتيجة استطلاع شهر شوال وموعد عيد الفطر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأعلن الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن الاثنين غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر المبارك.

كانت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع «فيس بوك»، قد قالت: «بإذن الله سيتم إطلاق بث مباشر على الصفحة لكلمة فضيلة المفتى، بعد صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبًا، والتى يعلن فيها موعد بداية عيد الفطر المبارك ونتيجة استطلاع هلال شهر شوال».