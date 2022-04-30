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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /695130/إيناس-عبد-الحليم-على-هامش-الملتقى-الأول-لبرلمان-طلاب-الجامعة-تجربة-مصرية-فريدة

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بالملتقى الأول لبرلمان طلاب الجامعة بجامعة المنصورة، والذي يهدف الى اشراك الشباب فى الحياة السياسية من خلال عرض نموذج محاكاة لمجلس النواب المصرى واستعراض الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان.

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وأردفت عبد الحليم، أثناء كلمتها بالملتقي البرلماني الأول لطلاب الجامعة، أن هذا الملتقي هو تجسيد لفكرة اعداد كوادر شبابية للمشاركة فى الحياة السياسية، من إعداد وتأهيل قيادات طلابية ليكونوا نواب فى المستقبل من خلال صقل مهاراتهم وتدريبهم على ممارسة الحياة السياسية.

إيناس عبد الحليم على هامش الملتقى الأول لبرلمان طلاب الجامعة: تجربة مصرية فريدة

واستعرضت عضو مجلس النواب تجربتها الانتخابية وكيفية اعداد حملة انتخابية واستراتيجية الدعاية الانتخابية، كما استعرضت دور مجلس النواب التشريعي والرقابي، واليات عمل المجلس ودور اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى تسيير العمل، واليات عمل اللجان، ودور الشباب والمرأة فى صناعة القوانين والتشريعات.

ووجهت د. ايناس عبد الحليم، الشكر والتقدير لفخامة الرئيس لاصداره توجيهات باهمية مشاركة الشباب فى المعترك السياسي، كما وجهت الشكر للدكتور/ أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد محمود العدل المشرف العام على برلمان جامعة المنصورة.

وطالبت الشباب المشارك فى الندوة باهمية المشاركة وضرورة ان يكون لهم صوت ولهم قرار، والالتفاف حول القيادة المصرية لحماية مصرنا الحبيبة من اهل الشر، وضرورة تكرار مثل هذه الندوات.