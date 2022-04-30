انت الان تتابع تفاصيل خبر مسلسل توبه الحلقة 29.. طرزان يقتل إبراهيم وعادل طبنجة يذهب للقسم حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /695128/مسلسل-توبه-الحلقة-29-طرزان-يقتل-إبراهيم-وعادل-طبنجة-يذهب-للقسم

شهدت الحلقة 29 من مسلسل توبه تصاعد كبير في الأحداث، خاصة بعدما كشف توبه سر إبراهيم لخاله طرزان، كما شهدت العديد من المفاجآت، لذا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيلها وذلك خلال السطور القادمة

مسلسل توبه الحلقة 29

بدأت الحلقة 29 من مسلسل توبه، بدق توبه الباب على شقة إحسان وبشكل غير مخطط يحبط محاولة قتل إبراهيم لإحسان، ويطلب توبه منها الرجوع معه لأن تواجدها في شقتها خطر على حياتها، وهبط إبراهيم من خلف المنزل ليجد طرزان يخبره بأنه دبر مكيدة لقتل توبه، ويأخذه ويذهب، ويطلب توبه من سيحة توصيل إحسان للقصر والنزول في جناحها الخاص وبعد ذلك يتحدث سيد طبنجة مع توبه عن سبب تغيره ويخبره أن طرزان أصطحب طرزان بالسيارة ليقول له توبه "كويس يبقى النهاردة ليلة الحنة" ويطلب منه إرسال مجموعة من رجاله لمراقبة منزل طرزان.

طرزان يقتل إبراهيم

ويذهب طرزان مع إبراهيم للبيت في وجود سماح، التي اعددت الطعام لها، واثناء تحضير الطعام وضع طرزان سم في طبق إبراهيم وبدأ السم يجري في جسده وصرخت سماح ولكن كتم طرزان صوتها.

وخرج إبراهيم وهو يتألم وغير قادر على المشي ثم سقط على الأرض ووجد توبه أمامه، ولم يساعده توبه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وتركه وذهب.

زعيم العصابة يتوعد بتوبه

ويخبر مجدي السفاح زعيم العصابة الذي يتبع توبه هذه الفترة، عن خبر مقتل إبراهيم ويتوعد لتوبه، وتدخل الشرطة على طرزان الذي ذبح سماح وظل بجانب جثتها، وذهب توبه إلى المقابر ليخبر لُقى ووالده بأن اليوم أخذ حقهم بشكل كامل لما يتبقى منه شئ. ويحقق الضابط إياد عن مقتل طارق بيه على يد أحد رجال مجدي السفاح، ويظن أن توبه هو إجابة كل اسألتهم، ليخبره الضابط الأخر أن وراء كل ذلك شخص أكبر منه توبه، ويذهب إياد بيه إلى محل توبه ويسأل طبجنة عليه ليخبره بأنه مريض "عنده كحة" ليطلب منه الإتصال بيه فيخبره طبنجة "معييش رصيد" فيطلب منه الذهاب إلى البوكس قائلًا "طيب تعالا نشحنلك”.

توبه وإحسان

واتجه توبه إلى قصره ثم تحدث قليلًا مع ابنه بطريقة مرحة، وسلم على أم سيحة ثم ذهب لإحسان التي تحدثت معه بشأن تواجدها معه، وأخبرته أن حياتهم اختلفت ووعدها توبه “هخليكي ملكة” ليقطع عليهم الكلام اتصال من فخري الذي يخبره بما حدث مع عادل طبنجة وتنتهي الحلقة.