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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /695126/مسلسل-الكبير-أوي-6-الحلقة-29-هجرس-يحاور-محمد-سلام-وأحمد-سعد-يكشف-سر-رقصته

شهدت الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 6، عدد من الأحداث الطريقة والشيقة ضمن فاعليات اليوم الأول من مهرجان المزاريطة والذي كان أبرز حضوره الفنان إياد نصار والفنانة شيرين رضا وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم وأحمد سعد.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 29

رصد المسلسل لقاء تليفزيوني طالبه العديد من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو حوار بين هجرس ومحمد سلام بشخصيته الحقيقية ضمن فاعليات مهرجان المزاريطة.

حوار محمد سلام مع هجرس

وسأل هجرس محمد سلام حول الدور الشهير الذي قدمه في بداياته ويفضله ليكون جوابه بكل أعماله الفنية معدا دوره في مسلسل الكبير “هجرس”، فيحاول هجرس إجباره على ذكر ذلك الدور من خلال عرض عليه بعض التسهيلات اذ قال بأنه شارك في مسلسل كوميدي من 6 أجزاء، ولكن سلام لم يتكلم واستنكر تقديم مسلسل من 6 أجزاء وترك اللقاء غاضبا.

ظهور أحمد سعد في مهرجان المزريطة

وظهر أحمد سعد ضمن ضيوف مهرجان المزاريطة وتعرف هناك على حزلقوم الذي اكتشف بأنه يعرفه منذ وقت طويل، وصرح أحمد سعد بأن رقصته الشيرة على أغنية “سيرينا يادنيا” كانت من تأليف حزلقوم.

تفاصيل مسلسل الكبير أوي 6

جدير بالذكر أنه يعرض مسلسل الكبير أوي 6 في تمام الساعة السادسة والثلث مساء على قناة أون، على أن يعاد عرض مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 24 في تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 2:00 مساء باليوم التالى، كما يمكن للجهور مشاهدته على قناة أون دراما في مواعيد مختلفة، فضلا عن عرضه على منصة شاهد الإلكترونية والتي يحتل عليها المركز الثالث.

هذا ويخوض بطولة مسلسل الكبير أوي كلا من النجوم أحمد مكي، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، وآخرين والعمل من تأليف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي.