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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /695125/مسلسل-الكبير-أوي-الحلقة-29-أم-كلثوم-وعبد-الحليم-يحضران-مهرجان-المزاريطة-وغضب-إياد-نصار

مسلسل الكبير أوي الحلقة 29 شهد حضور عدد أخر من نجوم الفن لـ مهرجان المزاريطة في دورته الأولى، فكانت مفاجأة حزلوقم للمهرجان حضور ثنائي في شخصية الراحلين أم كلثوم وعبد الحليم حافظ الذي يتفاجيء حزلقوم بوفاتهم.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلس الكبير أوي 6 الحلقة 29

واستقب مهرجان المزاريطة أيضا الفنان إياد نصار بالطبل والمزامير “المزمار البلدي”، ومن ثم التلقى إياد نصار بهجرس لاجراء حوار تليفزيوني معه اذ يخطأ في نطق اسمه فيقول: “معانا النجم وائل جسار”، فيقابل إياد نصار تلك الأزمة بالغضب والتعجب والصمت، ليسأله هجرس عما يغضبه فيقول له اسمه الصحيح ليخطأ هجرس للمرة الثانية قائلا: “إياد جسار”، فينفعل الفنان ويتركه ويهذب.

إياد نصار ينفعل على جوني ويطلب منه اخراجه من مهرجان المزاريطة

يخرج إياد نصار من ساحة المهرجان ويحاول الاتصال بمدير أعمال ويطلب منه أن يخرجه من مهرجان المزاريطة بأي شكل من الأشكال، لكنه يصطدم بجوني الذي يحاول تهدأته لكن دون جدوى. في حين أن الكبير ينشغل في ذلك الوقت بمغازلة شيرين رضا.

لقاء مربوحة بشيرين رضا وهدرس بمحمد سلام

تقطع مربوحة “رحمة أحمد” حديث الكبير “أحمد مكي” مع الفنانة شيرين رضا، وتأكلها الغيرة لتخبرها مربوحة بأن إطلالتها ليست جيدة ولا تناسب المهرجانات فتنظر شيرين رضا بتعجب لإطلالة مربوحة المثيرة للسخرية، وترصد الحلقة أيضا لقاء هدرس بمحمد سلام.

وتنتهي الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 6 بأم كلثوم التي تصرح بأنها ستصدر أغنية جديدة تدس بها الفنانة فايزة أحمد، في اشارة منها ما يفعله مطربي الراب بين بعضهم.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 6

جدير بالذكر أنه يعرض مسلسل الكبير أوي 6 في تمام الساعة السادسة والثلث مساء على قناة أون، على أن يعاد عرض مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 24 في تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 2:00 مساء باليوم التالى، كما يمكن للجهور مشاهدته على قناة أون دراما في مواعيد مختلفة، فضلا عن عرضه على منصة شاهد الإلكترونية والتي يحتل عليها المركز الثالث.