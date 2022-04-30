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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /695116/بيومي-فؤاد-مبيقولش-افيه-وحش-وباكل-كتير-أوي-أبرز-تصريحات-أكرم-حسني-في-حبر-سري

فجر الفنان أكرم حسني عدد من التصريحات النارية خلال حلوله ضيفًا على برنامج حبر سري المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم.

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج أبرز تصريحات أكرم حسني في برنامج حبر سري.

ملخص تصريحات أكرم حسني في برنامج حبر سري

كان نفسي اشتغل مع سمير غانم

لو حابب اعمل حاجة من اعماله تبقى مسلسل ميزو

أحمد فهمي أحب اشتغل معاه طول الوقت

البدلة 2 بنفكر فيه طول الوقت بس تامر انشغل بس دايما في اتصالات بينا

بحترم رأي أستاذ طارق الشناوي أني معنديش أداء كوميدي

بلاش نسن السكاكين على الشاب اللي قال مروان بدل مولاي أكيد مش قصده

في حساباتي اني اطلع من الكوميدي ولكن بخطوات محسوبة

أنا مستغلتش شباب ورشة الكتابة بتاع أبو حفيظة أنا كنت بستفيد منهم والقرار في الاخر كان بيبقى ليا

محمد منير كلمنى عشان موضوع سخريتي من الأغنية بتاع بلاد طيبة قالي خطيرة ومتبصش حواليك واللي أنت بتعمله

بعمل أغنية من كلماتي والحاني للكينج محمد منير

أنا بتدخل في السيناريو لأني بحب شغلي

أنا نقطة ضعفي ولادي وبتأثر جدًا لما ببعد عنهم

بنتي ربا عندها 15 سنة وابني يس 10 سنين

بحاول أكون أب متفتح

كنت معجب ببنت ومشيت وراها عشان اعرف مكان شغلها وبعتلها بوكيه ورد على الشغل واستنيتها قولتلها اني انا اللي بعتلها الورد وحاولنا يبقى في حاجة بينا بس منفعش من ناحيتها

بيومي فؤاد مبيقولش افيه وحش

بحب الاكل جدا وباكل كتير

بقيتي بيتوتي أكتر لما سيبت الشغل في الشرطة

بسمع المهرجانات أكتر من الراب

معلومات حول أكرم حسني

وكانت بداية نجاح أكرم حسني في عام 2008، من خلال شخصية "أبو حفيظة"، التي ابتكرها في برنامجه الكوميدي "نشرة أخبار الخامسة والعشرون"، وقد نجح في تقديم هذه الشخصية بشكل كبير، وفي عام 2009 قدم أكرم حسني برنامج "الكابوس" بشخصية أبو حفيظة أيضاً، وقدم عدة برامج كوميدية بنفس الشخصية بعد نجاحها الكبير ومنها برنامج "أسعد الله مساءكم" وبرنامج "وسم هدد" وبرنامج "م وراء التردد" وغيرها

بدأ أكرم حسني أدواره التمثيلية في المسلسل الكوميدي "نونة المأذونة" الذي عرض في رمضان 2011، والذي ظهر فيه بشخصية أبو حفيظة، وشارك في عام 2015 في مسلسل "لهفة" و في فيلم "كابتن مصر" بنفس الشخصية أيضاً، إلى أن قرر الابتعاد عن هذه الشخصية، وقدم أول أدواره الكوميدية الجديدة في فيلم "كلب بلدي" عام 2016 مع أحمد فهمي.

وكون أكرم حسني ثنائي فني مع أحمد فهمي، وقدم عدة أعمال كوميدية معه مثل مسلسل "ريح المدام" في 2017، ومسلسل "رجالة البيت" في 2020، وقدم بعدها أكرم حسني عدة أعمال من بطولته مثل فيلم "بنك الحظ" ومسلسل "الوصية" في 2018، وفيلم "البدلة" مع تامر حسني في 2018، وغيرها من الأدوار.

قدم أيضاً أكرم حسني في مسيرته عدة أعمال غنائية خاصة في برامجه الكوميدية، وقدم دويتو مع هيفاء وهبي بعنوان "لو كنت" في 2021، وقدم مسرحية وحيدة في مسيرته بعنوان "عطل فني" في 2020.

ومتزوج الفنان أكرم حسني من السيدة لميس الجوهري، وأنجب منها ابنته "ربا" وابنه "ياسين".