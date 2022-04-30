الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسى والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأطيب التهانى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصرى، والمسلمين حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى (عز وجل) أن يجعله عيد فرح وسرور على الأمتين العربية والإسلامية وأن يعم الخير والبركات على الإنسانية جمعاء.





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