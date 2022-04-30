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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /695124/لجنة-العفو-الرئاسي-تجتمع-وتعد-قائمة-عفو-عاجلة-في-العيد

عقدت لجنة العفو الرئاسي اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد لبحث آليات تلقي طلبات العفو من أهالي السجناء، وقررت اللجنة أن يكون تلقي طلبات العفو الرئاسي الواردة للجنة بالطرق الآتية :

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- استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطني للشباب (سيتم إطلاقها خلال ساعات) - البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ. - لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان. - أعضاء لجنة العفو الرئاسي.

كما أعدت اللجنة قائمة عفو بمناسبة عيد الفطر تتضمن عدد من الأسماء يصدر قرار بالعفو عنهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن تستكمل اللجنة أعمالها بعد العيد لبحث كافة الطلبات التي تصل إليها سواء كانت من الشباب أو الغارمين والغارمات.

لجنة العفو الرئاسي تجتمع وتعد قائمة عفو عاجلة في العيد

وسوف تعقد اللجنة مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لبحث طلبات العفو التي لديهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن عن تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

وأعلن الرئيس السيسى، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.