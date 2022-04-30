بعد توقف 12 عاما.. مطار القاهرة يحتفل باستئناف الرحلات القبرصية

جدة - نرمين السيد - احتفل مطار القاهرة الدولى، اليوم، بمناسبة استئناف الخطوط الجوية القبرصية "Cyprus-Airways" رحلاتها إلى القاهرة، وذلك بعد توقف دام 12 عاما وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه.





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