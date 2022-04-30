الرعاية الصحية: إجراء 4000 جلسة غسيل كلوى شهريا بمركز 30 يونيو للكُلى (صور)

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وبلغت تكلفة تجهيزات وحدة الغسيل الكلوى بمركز 30 يونيو الدولى أكثر من 30 مليون جنيه.
وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، أن مركز 30 يونيو الدولى للكُلى والمسالك البولية، يقدم الخدمة الطبية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية وذلك فى تخصصات أمراض الكُلى، المسالك البولية، والأوعية الدموية.
كما يتوفر بالمركز بنك دم تخزينى، بالإضافة إلى توفر معمل خاص، وقسم أشعة متكامل، لتقديم جميع الخدمات اللازمة للمتابعة الدقيقة والدورية لجميع المرضى المترددين على المركز بما يعود بالنفع على مرضى الكُلى بالمحافظة.
وأشار البيان أن مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، تبلغ طاقته الاستيعابية 108 ماكينات جهاز غسيل كُلوى، بالإضافة إلى 3 غرف للعمليات بنظام الكبسولة، ونظام الكبسولة هو النظام المُتبع فى معظم الصروح الطبية على مستوى العالم.
وتابع البيان: يتوفر بمركز 30 يونيو الدولى للكُلى والمسالك البولية، استخدام تقنية "فصل البلازما"، حيث يتم بالمركز عمل جلسات لفصل البلازما العلاجية بأحدث الماكينات المخصصة لذلك الغرض، وهو ما ساعد على إنقاذ حياة الكثير من المرضى على مدار الأشهر الماضية.
وبداخل مركز 30 يونيو للكُلى والمسالك البولية، يوجد 41 سرير للمرضى بأقسام الاستقبال والداخلى، فضلًا عن 8 غرف عمليات داخلى، إلى جانب 12 عيادة متخصصة فى علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية.
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