شيخ الأزهر يتلقى اتصالا هاتفيا من البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم السبت اتصالًا هاتفيًّا، من قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، هنأه خلاله بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.





وأعرب قداسة البابا تواضروس، عن خالص تهانيه لفضيلة الإمام الأكبر ولجميع المسلمين بهذه المناسبة، وتمنياته القلبية بأن يعيد الله هذه المناسبات على فضيلته وجميع المصريين بكل خير وسلام واستقرار. من جانبه عبر فضيلة الإمام الأكبر عن خالص شكره وتقديره لقداسة البابا تواضروس، متمنيًا لقداسته وللإخوة المسيحيين دوام الصحة والعافية، ولمصرنا الغالية دوام الاستقرار والرخاء، مؤكدًا اعتزاز الأزهر بالعَلاقة التى تربط المصريين؛ مسلمين ومسيحيين، والتى تنبع من الفهم الصحيح للدِّين.

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